ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 15 марта в Москве завершились натурные съёмки военно-исторической драмы "Коридор бессмертия", посвящённого малоизвестным страницам ленинградской блокады — железнодорожной магистрали, проложенной сразу после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года и связавшей осаждённый город с Большой землёй.

На аэродроме в Кубинке была отснята сцена знакомства главных героев, в кадре присутствовали раритетные самолеты "Дуглас". А сцены с паровозом ЭУ времен Великой Отечественной войны снимали в Щербинке, куда паровоз приехал из депо "Подмосковное". На пять дней экспериментальная кольцевая железная дорога ВНИИЖТ стала секретной железной "Дорогой Победы".

Напомним, что первый блок натурных съёмок фильма Федора Попова завершился зимой 2016 года. В декабре 2015 года съёмки проходили в депо Санкт-Петербург-сортировочный-Московский на Октябрьской дороге, Финляндском мосту, на улицах и площадях Петербурга. В январе состоялась вторая экспедиция в Санкт-Петербург, а затем съёмки проходили в Новгородской области. Именно там, под городом Шимск, кинематографисты нашли нужный для натурных съёмок масштаб, характер и рельеф местности. На берегу озера Ильмень был воссоздан процесс масштабного строительства железнодорожного моста через реку Неву.

Съёмки картины проходили и под Лугой, на учебном железнодорожном полигоне Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва Минобороны Российской Федерации. Актёрам пришлось ощутить на себе в полной мере, насколько нечеловеческими были условия, в которых строилась и эксплуатировалась дорога, которую сами железнодорожники за большое количество жертв прозвали "коридором смерти".

Прототипами персонажей фильма "Коридор бессмертия" стали реальные участники обороны Ленинграда. А прообразом главной героини — Маши Яблочкиной — Мария Ивановна Яблонцева, в далёком 1943 — кондуктор 48-ой паровозной бригады НКПС (прим. Народный комиссариат путей сообщения СССР). Роль Маши Яблочкиной исполняет актриса Анастасия Цибизова. Также на съёмочной площадке в марте 2017 года собрались исполнители главных ролей: Артём Алексеев, Александр Обласов, Светлана Смирнова, Артем Мельничук, Анатолий Горячев, Александр Яценко, Хавьер Кальво и Татьяна Лялина.

Впереди у создателей картины "Коридор бессмертия" - съёмки в павильонах киноконцерна "Мосфильм". Завершение производства картины запланировано к 75-летию прорыва блокады – в январе 2018 года.

Фильм "Коридор бессмертия" создаётся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Российского Союза ветеранов, Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России".