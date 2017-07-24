ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня 22 июля в 16 часов в концертном зале Яани Кирик были объявлены имена победителей Первого международного фестиваля-конкурса имени Георга Отса.

Высокое жюри Гран-при решило не присуждать.

Первую премию завоевал Константин Сучков – 28-летний баритон, приглашённый солист Большого театра России и Пермского театра оперы и балета. Ему досталась премия в размере 3000 евро и Специальный приз – участие в концертном туре "Скандинавия" 2017-2018 гг. Накануне после проведения 3-го тура дирижёр Фабио Мастранджело вручил артисту Специальный приз от своего Благотворительного фонда – участие в концерте под управлением Фабио Мастранджело в следующем сезоне.

Лауреатом Второй премии тоже стал баритон – солист Михайловского театра Александр Шахов, его ждёт премия в размере 1500 евро и Специальный приз – участие в концертном турне «Прибалтика» 2017-2018 гг.

Третья премия досталась Анастасии Барун – артистке Молодёжной программы Большого театра России, это денежный приз в размере 1000 евро.

Также Специальных призов были удостоены:

Наталья Райс – участие в концертном туре "Скандинавия" 2017-2018 гг. и Анна Викулина - участие в концертном турне «Прибалтика» 2017-2018 гг.

Все они приняли участие в Гала-концерте, который состоялся по окончании официальной церемонии награждения победителей.