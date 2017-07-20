ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 июля завершился I тур международного фестиваля-конкурсаимени Георга Отса.



Из 59 участников жюри допустило на II тур 23 солиста: из женских голосов – десять сопрано и четыре меццо-сопрано, из мужских - одного тенора и восемь баритонов.



Всех их 20 июля ждёт выступление на II туре, где каждый солист должен исполнить по две арии из опер русских и зарубежных композиторов.



По окончании прослушивания будут оглашены результаты. Третий тур состоится 21 июля в 16 часов. На этот раз конкурсанты будут выступать в сопровождении оркестра.