Завершился первый тур конкурса им. Георга Отса
20.07.2017, 08:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 19 июля завершился I тур международного фестиваля-конкурсаимени Георга Отса.
Из 59 участников жюри допустило на II тур 23 солиста: из женских голосов – десять сопрано и четыре меццо-сопрано, из мужских - одного тенора и восемь баритонов.
Всех их 20 июля ждёт выступление на II туре, где каждый солист должен исполнить по две арии из опер русских и зарубежных композиторов.
По окончании прослушивания будут оглашены результаты. Третий тур состоится 21 июля в 16 часов. На этот раз конкурсанты будут выступать в сопровождении оркестра.