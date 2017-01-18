Здание Литературного института им. Горького в Москве будет отреставрировано
18.01.2017, 14:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве объявлен конкурс на право проведения подрядных работ по реставрации объекта культурного наследия федерального значения – городской усадьбы XVIII-XIX веков по адресу Тверской бульвар, д. 25. В здании усадьбы с 1933 года располагается Литературный институт – крупнейшее в России и одно из самых значительных в мире литературных учебных заведений.
Усадьба имеет славную историю и сыграла значительную роль в культурной жизни России. Видный публицист и философ Александр Герцен родился в 1812 году в этом доме, принадлежавшем тогда его дяде. В середине XIX века в расположившемся здесь литературном салоне бывали Гоголь, Белинский, Чаадаев, Аксаков, Баратынский, Щепкин, а в 1920-х годах на литературных вечерах выступали Маяковский, Блок и Есенин. Здание описано в книгах Герцена «Былое и думы», Булгакова «Мастер и Маргарита», Мандельштама «Четвертая проза» и других.
Сегодня усадьбу ожидает реставрация с приспособлением под современное использование. В рамках утвержденного проекта будут выполнены работы по усилению конструкций, реставрации предмета охраны и воссозданию утраченных конструктивных элементов и интерьеров, оснащению современным инженерным оборудованием. Завершить реставрацию усадьбы, проводимую за счет средств федерального бюджета, планируется в 2019 году. Объект включен в перечень федеральных знаковых проектов на территории центра города, курируемых Департаментом градостроительной политики города Москвы.
За последние шесть лет в столице отреставрировано более 700 памятников архитектуры, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин."Как известно, ничто так не вгоняет в депрессию, как облупившиеся фасады, заколоченные окна, которые мы видели во множестве на наших улицах, на улицах Москвы. И ничто так не радует, когда эти здания открываются нам, открывают нам свою красоту, свое историческое прошлое. В последние годы фотографии Москвы регулярно выходят в топовые позиции в Instagram и других социальных сетях. Значит, нам есть что показать и стране и миру", - отмечал Собянин, вручая премии реставраторам в декабре 2016 года.
В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что около 80 тысяч от общего объема введенных объектов в прошедшем году приходится на реконструкцию и реставрацию с приспособлением к современному использованию.
Усадьба имеет славную историю и сыграла значительную роль в культурной жизни России. Видный публицист и философ Александр Герцен родился в 1812 году в этом доме, принадлежавшем тогда его дяде. В середине XIX века в расположившемся здесь литературном салоне бывали Гоголь, Белинский, Чаадаев, Аксаков, Баратынский, Щепкин, а в 1920-х годах на литературных вечерах выступали Маяковский, Блок и Есенин. Здание описано в книгах Герцена «Былое и думы», Булгакова «Мастер и Маргарита», Мандельштама «Четвертая проза» и других.
Сегодня усадьбу ожидает реставрация с приспособлением под современное использование. В рамках утвержденного проекта будут выполнены работы по усилению конструкций, реставрации предмета охраны и воссозданию утраченных конструктивных элементов и интерьеров, оснащению современным инженерным оборудованием. Завершить реставрацию усадьбы, проводимую за счет средств федерального бюджета, планируется в 2019 году. Объект включен в перечень федеральных знаковых проектов на территории центра города, курируемых Департаментом градостроительной политики города Москвы.
За последние шесть лет в столице отреставрировано более 700 памятников архитектуры, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин."Как известно, ничто так не вгоняет в депрессию, как облупившиеся фасады, заколоченные окна, которые мы видели во множестве на наших улицах, на улицах Москвы. И ничто так не радует, когда эти здания открываются нам, открывают нам свою красоту, свое историческое прошлое. В последние годы фотографии Москвы регулярно выходят в топовые позиции в Instagram и других социальных сетях. Значит, нам есть что показать и стране и миру", - отмечал Собянин, вручая премии реставраторам в декабре 2016 года.
В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин отметил, что около 80 тысяч от общего объема введенных объектов в прошедшем году приходится на реконструкцию и реставрацию с приспособлением к современному использованию.