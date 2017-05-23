ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москомархитектура утвердила проект станции канатной дороги, которая свяжет Воробьёвы горы и «Лужники». Станцию построят напротив спорткомплекса. Она получит название «Лужники».

Канатную дорогу от смотровой площадки на Воробьёвых горах до «Лужников» запустят в 2018 году, к чемпионату мира по футболу. Её длина составит 737 метров. Канатную дорогу будут обслуживать три станции — на улице Косыгина (верхняя), на Воробьёвской набережной и на Лужнецкой набережной (нижняя).

Станцию «Лужники» сделают из отполированных до зеркального блеска стальных панелей и ударопрочного стекла. Таким образом, в фасаде будет отражаться окружающий пейзаж.

«Станция “Лужники” - это прямоугольное здание со стеклянным первым этажом и легкими навесными рельефными фасадами из перфорированных металлических панелей. В ночное время станция будет эффектно подсвечиваться», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, станция рассчитана на обслуживание порядка 1,6 тысячи человек в час.

Площадь двухэтажного здания составит более двух тысяч квадратных метров. На первом этаже организуют кассы, кафе и торговые киоски. На втором будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. Для маломобильных групп граждан заработает лифт. Навес над пассажирской зоной сделают стеклянным — в дневное время она будет освещаться солнечным светом.

Подготовительные работы уже начались. Проекты ещё двух станций канатной дороги будут утверждены в этом году.