ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Гостями фестивалей «Путешествие в Рождество» и «Рождественский свет», которые проходят с 16 декабря, стали более семи миллионов москвичей и туристов. Об этом рассказал журналистам руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Уже свыше семи миллионов человек посетили 42 фестивальные площадки. Выпито более 70 тысяч литров рождественского напитка. Также прошло более 30 спектаклей на катке на площади Революции, которые посмотрели более 35 тысяч зрителей», — отметил он.

Глава Департамента подчеркнул, что в округах Москвы тоже работают площадки, где проходят мастер-классы для всех желающих.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» завершится 15 января. В нём участвуют представители 40 регионов России и 15 зарубежных стран.

Фестиваль «Рождественский свет» продлится до 19 февраля.