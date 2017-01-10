Знаменитый тенор Карлос Д’Онофрио представит концерт-шоу "El dia que me quieras"
10.01.2017, 18:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерт-шоу "El día que me quieras" (День, когда ты меня полюбишь) аргентинского тенора, солиста Мариинского театра Карлоса Д’Онофрио состоится 18 января 2017 г., в среду, в 19:30 в частном Театре на Коломенской.
В программу включена классическая латиноамериканская любовная лирика, русское и аргентинское танго, мексиканские болеро, сицилийская, неаполитанская музыка. Прозвучат также и такие хиты, как Besame mucho и Танго из кинофильма "Аромат женщины".
В концерте принимает участие петербургский пианист Даниил Рабовский.
Богатое культурное наследие и драматические ландшафты Латинской Америки, пульсирующие ритмы и экстатические мелодии народной музыки континента, а также перекрёстное влияние друг на друга культур Старого и Нового Света - всё это находит своё выражение в музыке композиторов Южной Америки, вдохновляет многих композиторов из других стран.
Стремясь к образованию и культурной интеграции, санкт-петербургкая ветвь Международной Музыкальной Ассоциации "Студио Лирико" имеет намерение довести до русской музыкальной сцены цвета жизненной силы и изобилия, то, чем знамениты культуры Пиренейского полуострова и Латинской Америки. В то время как мейнстрим классической музыки в значительной степени потерял связь с популярной культурой, его испаноязычные родственники разработали более динамичный подход, который бросает вызов традиционным границам «высокого» и «низкого» искусства и который принёс классическую музыку обратно в современное общество. Латиноамериканская музыка - целый пласт искусства, следовательно, она играет более важную роль, чем когда-либо, в соединении широкой общественности с классической музыкальной культурой.
Специально для жителей Санкт-Петербурга создан новый проект "Musica latinoamericana en San Petersburgo", события которого запланированы на самых различных концертных и театральных площадках города.
О Карлосе Д’Онофрио
Сын матери родом из Генуи и отца южноитальянской крови, слегка перемешанной с индейской, Карлос Д'Онофрио родился и вырос в Буэнос Айресе, был стипендиатом Фонда Театра Колон, до 2008 года успешно развивал свою карьеру в Аргентине, выиграв национальный конкурс, выступал с концертами в Нью-Йорке, где критики определили его голос как "голос уникального тембра цвета чёрного бархата".
В 2009 году переехал в Санкт-Петербург и дебютировал в Мариинском театре, где служит по сей день, перемежая график спектаклей с насыщенной концертной деятельностью в России и зарубежом.
В программу включена классическая латиноамериканская любовная лирика, русское и аргентинское танго, мексиканские болеро, сицилийская, неаполитанская музыка. Прозвучат также и такие хиты, как Besame mucho и Танго из кинофильма "Аромат женщины".
В концерте принимает участие петербургский пианист Даниил Рабовский.
Богатое культурное наследие и драматические ландшафты Латинской Америки, пульсирующие ритмы и экстатические мелодии народной музыки континента, а также перекрёстное влияние друг на друга культур Старого и Нового Света - всё это находит своё выражение в музыке композиторов Южной Америки, вдохновляет многих композиторов из других стран.
Стремясь к образованию и культурной интеграции, санкт-петербургкая ветвь Международной Музыкальной Ассоциации "Студио Лирико" имеет намерение довести до русской музыкальной сцены цвета жизненной силы и изобилия, то, чем знамениты культуры Пиренейского полуострова и Латинской Америки. В то время как мейнстрим классической музыки в значительной степени потерял связь с популярной культурой, его испаноязычные родственники разработали более динамичный подход, который бросает вызов традиционным границам «высокого» и «низкого» искусства и который принёс классическую музыку обратно в современное общество. Латиноамериканская музыка - целый пласт искусства, следовательно, она играет более важную роль, чем когда-либо, в соединении широкой общественности с классической музыкальной культурой.
Специально для жителей Санкт-Петербурга создан новый проект "Musica latinoamericana en San Petersburgo", события которого запланированы на самых различных концертных и театральных площадках города.
О Карлосе Д’Онофрио
Сын матери родом из Генуи и отца южноитальянской крови, слегка перемешанной с индейской, Карлос Д'Онофрио родился и вырос в Буэнос Айресе, был стипендиатом Фонда Театра Колон, до 2008 года успешно развивал свою карьеру в Аргентине, выиграв национальный конкурс, выступал с концертами в Нью-Йорке, где критики определили его голос как "голос уникального тембра цвета чёрного бархата".
В 2009 году переехал в Санкт-Петербург и дебютировал в Мариинском театре, где служит по сей день, перемежая график спектаклей с насыщенной концертной деятельностью в России и зарубежом.