Звезда Мариинки выступит в Вологде
03.03.2017, 13:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, исполнительница оперных партий знаменитого Мариинского театра Екатерина Шиманович (сопрано) выступит в Вологде накануне Международного женского дня.
С 2003 года Шиманович - солистка Академии молодых певцов Мариинского театра. С 2008 года входит в состав оперной труппы Мариинского театра. В её репертуаре – ведущие партии в операх русских и зарубежных композиторов, среди которых Ярославна в «Князе Игоре» Бородина; Лиза в «Пиковой даме» Чайковского, Аида в «Аиде» Верди, Татьяна в «Евгении Онегине» Чайковского и другие. Часть из них прозвучит в исполнении Екатерины Шиманович 5 марта в 16.00 на сцене Вологодской филармонии имени Валерия Гаврилина.
Аккомпанировать гостье из «северной столицы» будет один из лучших музыкальных коллективов Вологодчины - Камерный оркестр филармонии под управлением заслуженного артиста России Александра Лоскутова.
С 2003 года Шиманович - солистка Академии молодых певцов Мариинского театра. С 2008 года входит в состав оперной труппы Мариинского театра. В её репертуаре – ведущие партии в операх русских и зарубежных композиторов, среди которых Ярославна в «Князе Игоре» Бородина; Лиза в «Пиковой даме» Чайковского, Аида в «Аиде» Верди, Татьяна в «Евгении Онегине» Чайковского и другие. Часть из них прозвучит в исполнении Екатерины Шиманович 5 марта в 16.00 на сцене Вологодской филармонии имени Валерия Гаврилина.
Аккомпанировать гостье из «северной столицы» будет один из лучших музыкальных коллективов Вологодчины - Камерный оркестр филармонии под управлением заслуженного артиста России Александра Лоскутова.