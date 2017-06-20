Звезда оперного олимпа Любовь Петрова выступит в МГК
20.06.2017, 16:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Звезда оперного олимпа, русское сопрано Любовь Петрова выступит с сольной программой в Малом зале Московской консерватории.
Яркий и выразительный голос огромного диапазона, редкое актёрское мастерство снискали Любови Петровой славу одного из ведущих сопрано наших дней. Сегодня она востребована многими главными оперными театрами мира. Помимо многочисленных возвращений на сцену Метрополитен, она выступала в Театре Массимо в Палермо, Парижской национальной опере, Нидерландской опере, Королевском театре Мадрида, Вашингтонской национальной опере, оперных театрах Далласа, Лос-Анджелеса, Питтсбурга, Атланты, Хьюстона, Оттавы, Театре Колон в Буэнос-Айресе, принимала участие в Глайндборнском оперном фестивале (Великобритания) и других престижных фестивалях в Европе и США.
Любовь Петрова востребована прежде всего в западноевропейском репертуаре, но для столичной публики певица наряду с ариями из опер Генделя, Моцарта, Беллини, Пуччини, включила камерную музыку русских композиторов — Чайковского, Рахманинова, Метнера.
В дуэте с Любовью Петровой выступит лауреат международных конкурсов, пианистка, доцент Московской консерватории Элеонора Карпухова.
Яркий и выразительный голос огромного диапазона, редкое актёрское мастерство снискали Любови Петровой славу одного из ведущих сопрано наших дней. Сегодня она востребована многими главными оперными театрами мира. Помимо многочисленных возвращений на сцену Метрополитен, она выступала в Театре Массимо в Палермо, Парижской национальной опере, Нидерландской опере, Королевском театре Мадрида, Вашингтонской национальной опере, оперных театрах Далласа, Лос-Анджелеса, Питтсбурга, Атланты, Хьюстона, Оттавы, Театре Колон в Буэнос-Айресе, принимала участие в Глайндборнском оперном фестивале (Великобритания) и других престижных фестивалях в Европе и США.
Любовь Петрова востребована прежде всего в западноевропейском репертуаре, но для столичной публики певица наряду с ариями из опер Генделя, Моцарта, Беллини, Пуччини, включила камерную музыку русских композиторов — Чайковского, Рахманинова, Метнера.
В дуэте с Любовью Петровой выступит лауреат международных конкурсов, пианистка, доцент Московской консерватории Элеонора Карпухова.