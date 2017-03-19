ОРЕАНДА-НОВОСТИ 25 марта в Крестовой палате Суздальского Кремля состоится премьера новой концертной программы «Виртуозы Большого театра». В рамках проекта Владимиро-Суздальский музей-заповедник планирует провести цикл концертов с участием звёзд Большого театра России.



Впервые в Крестовой палате - уникальном зале XVII века, с великолепными акустическими свойствами - выступят виолончелист, солист оркестра Большого театра России Пётр Кондрашин, пианист, заслуженный артист России Алексей Гориболь, артист театра и кино, ведущий артист Московского академического театра им. Моссовета Дмитрий Щербин.



В программе концерта прозвучат музыкальные произведения П.Чайковского, Р.Шумана, Н. Паганини, К.Сен-Санса, Д.Шостаковича, А. Пьяццоллы, С.Ахунова. Виолончелист Петр Кондрашин сыграет на уникальной виолончели работы французского мастера Жана Батиста Вильома, предоставленной Государственной Коллекцией уникальных инструментов.