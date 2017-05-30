ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Объединённый холдинг «Росэлектроника» успешно выполнил экспортный контракт на поставку радиотехнического оборудования. Навигационно-посадочными средствами оснащено два аэродрома в Республике Казахстан.

«Системы навигации и посадки, выпускаемые нашим челябинским радиозаводом «Полёт», положительно зарекомендовали себя как на аэродромах в России, так и за рубежом, - комментирует заместитель генерального директора АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин. В ближайшие годы мы ожидаем значительный рост заказов от иностранных партнёров на наши радиотехнические системы, в том числе находящиеся на стадии завершения разработки».

Поставленные системы обеспечивают непрерывное указание местоположения самолётов и вертолётов, привод летательных аппаратов в заданную точку, независимо от времени суток и погодных условий, а также точный заход на посадку даже в условиях плохой видимости. В частности, Республике Казахстан передана новейшая азимутально-дальномерная система ближней навигации РМА-2010/РМД-2010. Дальность действия навигационных радиомаяков на высоте полёта 6000 м: РМА-2010 – 250 км; РМД-2010 – 320 км. По сравнению с существующими отечественными и зарубежными аналогами изделия обладают повышенной точностью и надёжностью навигации.