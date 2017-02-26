Инновационная волновая электростанция построена в Дании
26.02.2017, 21:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Датская компания Wavestar стала разработчиком инновационного способа генерации волновой энергии. Специалисты фирмы разработали морское устройство, имеющее специальные плавучие буи на балках, приводимых в движение с помощью кинетической волновой энергии и преобразующих энергию в электричество.
История создания уникального метода генерации очень интересна. Его разработали Niels и Keld Hansen (Нильс и Кельд Хансен) – двое энтузиастов парусного спорта. Концепция преобразования энергии волн была предложена ими в 2000 году. Суть заключается в том, чтобы на основе набегающих с интервалом в пять-десять секунд волн в океане создать постоянную выработку энергии. Реализация концепции на практике выглядит следующим образом: ряд буёв, полупогружённых в воду, поднимаются/опускаются, отвечая движениям волн, обеспечивают непрерывное производство электроэнергии.
Наиболее важным аспектом разработки является уникальная система защиты устройства от шторма, получившая патент как аспект дизайна. Благодаря данной системе даже в очень неблагоприятных условиях гарантируется надёжность работы ветровой электростанции.
По словам представителей Wavestar, их технология стала значительным этапом в развитии современных волновых генераторов. По их мнению, волновой энергии предстоит стать ключевым фактором в обеспечении "чистого" энергетического будущего, причём только устройства, способные выдержать сильнейшие штормы, могут на деле стать реальной альтернативой и эффективным решением глобальной проблемы добычи "зелёной" энергии.
Тестирование экспериментальной установки WaveStar проводится в Северном море на северо-западном побережье Дании возле мыса Ханстхольм. Инновационная электростанция находится в трёхстах метрах от берега.
История создания уникального метода генерации очень интересна. Его разработали Niels и Keld Hansen (Нильс и Кельд Хансен) – двое энтузиастов парусного спорта. Концепция преобразования энергии волн была предложена ими в 2000 году. Суть заключается в том, чтобы на основе набегающих с интервалом в пять-десять секунд волн в океане создать постоянную выработку энергии. Реализация концепции на практике выглядит следующим образом: ряд буёв, полупогружённых в воду, поднимаются/опускаются, отвечая движениям волн, обеспечивают непрерывное производство электроэнергии.
Наиболее важным аспектом разработки является уникальная система защиты устройства от шторма, получившая патент как аспект дизайна. Благодаря данной системе даже в очень неблагоприятных условиях гарантируется надёжность работы ветровой электростанции.
По словам представителей Wavestar, их технология стала значительным этапом в развитии современных волновых генераторов. По их мнению, волновой энергии предстоит стать ключевым фактором в обеспечении "чистого" энергетического будущего, причём только устройства, способные выдержать сильнейшие штормы, могут на деле стать реальной альтернативой и эффективным решением глобальной проблемы добычи "зелёной" энергии.
Тестирование экспериментальной установки WaveStar проводится в Северном море на северо-западном побережье Дании возле мыса Ханстхольм. Инновационная электростанция находится в трёхстах метрах от берега.