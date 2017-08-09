ОРЕАНДА-НОВОСТИ Жители Сибири почувствовали отголоски землетрясения в Китае.



По данным Центра сейсмологического мониторинга (г. Красноярск) неощутимые толчки в 1-2 балла были зарегистрированы в отдельных районах республик Алтай, Тыва, Хакасия, в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях. Особо чувствительные люди в городских высотках почувствовали колебания.



Напомним, утром 9 августа в Китае произошло землетрясение интенсивностью сотрясения в эпицентре 8-9 баллов. Его отголоски дошли до сибирских регионов. На телефоны экстренных служб звонили горожане с сообщениями о незначительной ощущаемости подземных толчков.



Последствий сейсмособытие не имело.