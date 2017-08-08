ОРЕАНДА-НОВОСТИ Саратовское предприятие «Росэлектроники» (госкорпорации «Ростех») НПП «Алмаз» разработает СВЧ-приборы космического назначения для экспорта в Индию.



В рамках проекта предполагается изготовить и поставить импульсные электровакуумные усилители мощности в составе лампы бегущей волны (ЛБВ) с источником электропитания.



«Индия - не только наш партнёр по БРИКС, но и мощная держава с большим потенциалом развития в высокотехнологичных отраслях. Мы не можем позволить себе оставаться в стороне, когда её экономика набирает космические обороты», - отметил статс-секретарь «Росэлектроники» Арсений Брыкин.



В последние годы НПП «Алмаз» разработало четыре перспективных типа ЛБВ для российских космических программ. В настоящее время его сотрудники создают также усилитель мощности для перспективной космической обсерватории «Миллиметрон».