Летающие такси могут появиться в городах в 2025 году
26.08.2017, 15:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Немецкий стартап Lilium планирует запустить амбициозный проект. Речь идёт о летающих такси, как о полноценном виде городского транспорта.
Весной текущего года инженеры стартапа протестировали свою разработку - первый полноразмерный прототип летательного аппарата, имеющего вертикальный взлёт. В настоящее время руководство немецкого стартапа Lilium наняли на работу менеджеров компаний Airbus и Gett с целью оказания профессиональной помощи в строительстве авиатакси.
Отметим, что пост коммерческого директора стартапа Lilium недавно занял известный физик Ремо Гербер, который ранее возглавлял европейское подразделение сервис-компании Gett. Представители немецкого стартапа уже заявили о том, что готовы уже к 2025 году выступить создателями нового собственного сервиса, предоставляющего услуги летающих такси. Опыт Рема Гербера в осуществлении этих планов будет точно не лишним. Известно, что известный учёный готов взять на себя и управление финансовой стороной бизнеса, а также искать потенциальных инвесторов.
Ремо Гербер дал интервью изданию Recode, в котором рассказал, что управляемая им компания имеет принципиальное отличие от других подобных стартапов. Оно заключается в том, что уже готов полноразмерный рабочий прототип. Гербер отметил, что в компании Lilium работают великолепные профессионалы, вместе с которыми он продолжит работу над созданием городского авиатакси с вертикальными взлётом и посадкой.
Другой директор Lilium - Дирк Гебсер ранее работал в сборочном отделе компании Airbus. Кроме того, он был директором по производству в Rolls-Roycе. В новой компании Гебсер возглавит сборочный отдел, поскольку стартап планирует собирать свои летательные аппараты самостоятельно.
Весной текущего года инженеры стартапа протестировали свою разработку - первый полноразмерный прототип летательного аппарата, имеющего вертикальный взлёт. В настоящее время руководство немецкого стартапа Lilium наняли на работу менеджеров компаний Airbus и Gett с целью оказания профессиональной помощи в строительстве авиатакси.
Отметим, что пост коммерческого директора стартапа Lilium недавно занял известный физик Ремо Гербер, который ранее возглавлял европейское подразделение сервис-компании Gett. Представители немецкого стартапа уже заявили о том, что готовы уже к 2025 году выступить создателями нового собственного сервиса, предоставляющего услуги летающих такси. Опыт Рема Гербера в осуществлении этих планов будет точно не лишним. Известно, что известный учёный готов взять на себя и управление финансовой стороной бизнеса, а также искать потенциальных инвесторов.
Ремо Гербер дал интервью изданию Recode, в котором рассказал, что управляемая им компания имеет принципиальное отличие от других подобных стартапов. Оно заключается в том, что уже готов полноразмерный рабочий прототип. Гербер отметил, что в компании Lilium работают великолепные профессионалы, вместе с которыми он продолжит работу над созданием городского авиатакси с вертикальными взлётом и посадкой.
Другой директор Lilium - Дирк Гебсер ранее работал в сборочном отделе компании Airbus. Кроме того, он был директором по производству в Rolls-Roycе. В новой компании Гебсер возглавит сборочный отдел, поскольку стартап планирует собирать свои летательные аппараты самостоятельно.
Источник: http://sc-os.ru