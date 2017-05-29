ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные НИИ медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра РАН исследуют новые методы диагностики хромосомных аномалий эмбрионов перед экстракорпоральным оплодотворением, которые помогут увеличить количество успешно проведённых ЭКО.

«Главная причина, почему эмбрион не приживается, - это хромосомные аномалии: происходит выкидыш в первом триместре или ребёнок рождается с отклонениями - например, с синдромом Дауна. Сейчас всё больше женщин хотят родить после сорока, но, чем старше женщина, тем больше вероятность возникновения аномалий. Распознавание их у эмбриона - одна из самых обсуждаемых проблем ЭКО», - говорит научный сотрудник НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Николай Скрябин.

Для выявления хромосомных аномалий сейчас делают биопсию на стадии бластоцисты - примерно через пять дней после оплодотворения в пробирке. Бластоциста представляет собой полый шар с жидкостью внутри, стенки которого состоят из клеток. Для преимплатанционной диагностики берут около пяти клеток.

«Доказано, что жидкость внутри бластоцисты тоже несет генетическую информацию. Мы хотим разработать дополнительный метод, который может помочь выявить отклонения, не видные при стандартной процедуре, и увеличить шансы на успешное проведение ЭКО», - продолжает специалист.

Томских учёных поддержал Российский фонд фундаментальных исследований, сейчас генетики завершают теоретическую часть работы и переходят к лабораторному этапу. Они уже исследовали около 50 аномальных эмбрионов, рассмотрев хромосомный состав жидкости бластоцисты и сравнив его с составом клеток.

«Чуть меньше 90 процентов образцов имели в полости ДНК, в остальных, скорее всего, не было генетического материала. И нам еще предстоит выяснить на практике, как это отражается на приживаемости эмбрионов», - рассказывает исследователь.

Следующим этапом станут клинические испытания. Будет проводиться стандартная диагностика (биопсия), на основании которой врачи будут давать заключение на подсадку эмбриона. Параллельно ученые заберут жидкость из полости бластоцисты и после результатов ЭКО сравнят прогнозы, полученные двумя методами. Важно подчеркнуть, что забор жидкости никак не влияет на развитие эмбриона.