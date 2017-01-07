Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала XXI века
07.01.2017, 15:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ночь на 7 января мороз в столице усилился до минус 30 градусов. Главная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала температуру 29,9 градуса ниже нуля. По сведениям Гидрометцентра России, это Рождество стало самым холодным с начала XXI века.
Самой холодной рождественская ночь в Москве была в 1891 году: тогда температура опустилась до 34,8 градуса ниже нуля. В XXI веке двадцатиградусные морозы посещали Москву 7 января уже трижды — в 2002, 2003 и 2015 годах. Напротив, самое тёплое Рождество подарил столице 2007 год: в тот день столбик термометра поднялся до 3,5 градуса.
Днём 7 января в столице сохранится переменная облачность, местами выпадет небольшой снег, температура будет держаться в диапазоне от 27 до 29 градусов ниже нуля. Ветер ожидается северный и северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. На дорогах гололедица.
8 января ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до минус 29 градусов, днём потеплеет до минус 23 градусов.
После праздников морозы начнут постепенно отступать: днём 9 января будет 17–19 градусов ниже нуля при слабом ветре. Примерно такая же температура сохранится и ночью, а во вторник 10 января днём ожидается 10–12 градусов мороза.
Самой холодной рождественская ночь в Москве была в 1891 году: тогда температура опустилась до 34,8 градуса ниже нуля. В XXI веке двадцатиградусные морозы посещали Москву 7 января уже трижды — в 2002, 2003 и 2015 годах. Напротив, самое тёплое Рождество подарил столице 2007 год: в тот день столбик термометра поднялся до 3,5 градуса.
Днём 7 января в столице сохранится переменная облачность, местами выпадет небольшой снег, температура будет держаться в диапазоне от 27 до 29 градусов ниже нуля. Ветер ожидается северный и северо-восточный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. На дорогах гололедица.
8 января ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура опустится до минус 29 градусов, днём потеплеет до минус 23 градусов.
После праздников морозы начнут постепенно отступать: днём 9 января будет 17–19 градусов ниже нуля при слабом ветре. Примерно такая же температура сохранится и ночью, а во вторник 10 января днём ожидается 10–12 градусов мороза.