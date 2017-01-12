На федеральных дорогах Алтая увеличат количество снегоуборочной техники из-за непогоды
12.01.2017, 10:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По информации Росгидрометцентра, в Алтайском крае 12 января ожидается ухудшение погодных условий. На территории региона прогнозируют метели, на дорогах гололедица, в южных районах снежные заносы, в ночные часы при прояснении местами изморозь. Ветер юго-западный 5-10 м/с, с усилением до 10-15 м/с, в южных районах местами порывы до 17-22 м/с.
Дорожные организации ликвидируют последствия прошедших снегопадов, расчищают обочины, барьерное ограждение, остановочные павильоны и дорожные знаки. За прошедшие сутки, 11 января, на федеральных трассах работали 84 единицы специализированной дорожной техники. Ночью на патрульной снегоочистке задействовали 17 комбинированных дорожных машин и семь тракторов.
На время неблагоприятной метеорологической обстановки количество работающих на снегоочистке машин увеличат. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан одновременно могут задействовать до 256 единиц специализированной дорожной техники.
Дорожные организации ликвидируют последствия прошедших снегопадов, расчищают обочины, барьерное ограждение, остановочные павильоны и дорожные знаки. За прошедшие сутки, 11 января, на федеральных трассах работали 84 единицы специализированной дорожной техники. Ночью на патрульной снегоочистке задействовали 17 комбинированных дорожных машин и семь тракторов.
На время неблагоприятной метеорологической обстановки количество работающих на снегоочистке машин увеличат. Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транспорта по федеральным автомобильным дорогам Р-256 "Чуйский тракт" и А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан одновременно могут задействовать до 256 единиц специализированной дорожной техники.