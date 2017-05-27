ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Влиять на здоровье человека и его самочувствие могут многие обстоятельства. В немалой степени на эти показатели может повлиять местонахождение.

Исследователи считают, что тем людям, которые живут или работают в высотных зданиях, нередко приходится испытывать такие чувства, как депрессия, страх, постоянное желание спать.

По мнению учёных, представляющих Университеты Бата и Эксетера, подобного рода расстройства здоровья вызваны так называемым синдромом «больного здания». Чаще всего в основе данного синдрома лежит постоянная вибрация небоскрёба.

Британские исследователи уже приступили к более подробному изучению данного феномена. Им выделен грант в размере 7 млн фунтов стерлингов, на которые учёные планируют не только выяснить глубинные причины заболевания, но и разработать лекарство от него.

Профессор Университета Эксетера Алекс Павич отмечает, что в высотных зданиях проживает или работает всё большее количество людей. Между тем, полноценных исследований в сфере влияния вибрации на их самочувствие и здоровье практически не проводилось. Начатый британскими учёными проект станет первым, в котором будут объединены многие факторы, связанные с высотностью, а именно движение конструкций, движение человека, его физиология, психология, состояние окружающей среды.

Не является открытием факт, что небоскрёбы, хоть и имеют огромный вес, в реальности очень подвержены влиянию внешних сил. Так, они приходят в движение от строящихся рядом зданий или подземных работ поблизости. К тому же, высотки, активно возводимые после 70-х годов прошлого столетия, выполняются из более тонких плит перекрытия и имеют большее расстояние между стенами. Результатом является то, что современные небоскрёбы хуже своих предшественников подавляют вибрации. Как следствие, они сильнее воздействуют на своих обитателей.