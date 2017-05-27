Небоскрёбы негативно влияют на самочувствие
27.05.2017, 09:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Влиять на здоровье человека и его самочувствие могут многие обстоятельства. В немалой степени на эти показатели может повлиять местонахождение.
Исследователи считают, что тем людям, которые живут или работают в высотных зданиях, нередко приходится испытывать такие чувства, как депрессия, страх, постоянное желание спать.
По мнению учёных, представляющих Университеты Бата и Эксетера, подобного рода расстройства здоровья вызваны так называемым синдромом «больного здания». Чаще всего в основе данного синдрома лежит постоянная вибрация небоскрёба.
Британские исследователи уже приступили к более подробному изучению данного феномена. Им выделен грант в размере 7 млн фунтов стерлингов, на которые учёные планируют не только выяснить глубинные причины заболевания, но и разработать лекарство от него.
Профессор Университета Эксетера Алекс Павич отмечает, что в высотных зданиях проживает или работает всё большее количество людей. Между тем, полноценных исследований в сфере влияния вибрации на их самочувствие и здоровье практически не проводилось. Начатый британскими учёными проект станет первым, в котором будут объединены многие факторы, связанные с высотностью, а именно движение конструкций, движение человека, его физиология, психология, состояние окружающей среды.
Не является открытием факт, что небоскрёбы, хоть и имеют огромный вес, в реальности очень подвержены влиянию внешних сил. Так, они приходят в движение от строящихся рядом зданий или подземных работ поблизости. К тому же, высотки, активно возводимые после 70-х годов прошлого столетия, выполняются из более тонких плит перекрытия и имеют большее расстояние между стенами. Результатом является то, что современные небоскрёбы хуже своих предшественников подавляют вибрации. Как следствие, они сильнее воздействуют на своих обитателей.
Исследователи считают, что тем людям, которые живут или работают в высотных зданиях, нередко приходится испытывать такие чувства, как депрессия, страх, постоянное желание спать.
По мнению учёных, представляющих Университеты Бата и Эксетера, подобного рода расстройства здоровья вызваны так называемым синдромом «больного здания». Чаще всего в основе данного синдрома лежит постоянная вибрация небоскрёба.
Британские исследователи уже приступили к более подробному изучению данного феномена. Им выделен грант в размере 7 млн фунтов стерлингов, на которые учёные планируют не только выяснить глубинные причины заболевания, но и разработать лекарство от него.
Профессор Университета Эксетера Алекс Павич отмечает, что в высотных зданиях проживает или работает всё большее количество людей. Между тем, полноценных исследований в сфере влияния вибрации на их самочувствие и здоровье практически не проводилось. Начатый британскими учёными проект станет первым, в котором будут объединены многие факторы, связанные с высотностью, а именно движение конструкций, движение человека, его физиология, психология, состояние окружающей среды.
Не является открытием факт, что небоскрёбы, хоть и имеют огромный вес, в реальности очень подвержены влиянию внешних сил. Так, они приходят в движение от строящихся рядом зданий или подземных работ поблизости. К тому же, высотки, активно возводимые после 70-х годов прошлого столетия, выполняются из более тонких плит перекрытия и имеют большее расстояние между стенами. Результатом является то, что современные небоскрёбы хуже своих предшественников подавляют вибрации. Как следствие, они сильнее воздействуют на своих обитателей.