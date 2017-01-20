ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Группа предприятий "Тенториум" и ООО "Инферум" заключили партнёрское соглашение, в рамках которого создаётся прибор доклинической диагностики организма человека. В продажу прибор, получивший название "Тенториум Тест" поступит уже в марте 2017 года.

"Тенториум Тест" будет реализовываться через собственную дистрибьюторскую сеть группы предприятий "Тенториум". Для проведения тестирования достаточно подключить прибор к компьютеру с ОС Windows или к планшету на базе Android с поддержкой OTG. Программное обеспечение прибора и техническая часть создаётся силами ООО "Инферум".

Напомним, "Тенториум" – крупнейший холдинг по переработке продукции пчеловодства и производству на её основе продуктов для поддержания здоровья. В него входят компании "Тенториум", "Торговый дом "Тенториум"", курорт "Тенториум SPA", племенной репродуктор "Парасоль", агрокомплекс, заводы Tentorium-Ruland и "Тенториум Аква", а также филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Праге (Чехия). Является членом российской Ассоциации прямых продаж.

ООО "Инферум" – компания из Екатеринбурга, специализирующаяся на производстве приборов доклинического тестирования, которые позволяют производить диагностику вариабельности сердечного ритма, аппаратную физиотерапию на основе различных видов воздействий, поверхностную рефлексотерапию с помощью аппликаторов и другое. Производство соответствует международным и национальным стандартам, а производимые приборы проходят контроль на всех этапах: от проверки комплектующих до тестирования готовых изделий.