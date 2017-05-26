ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Учёные Центра сбора и обработки информации по объектам техногенного происхождения (ЦСИТО) РАН при Баллистическом центре Института прикладной математики имени М. В. Келдыша открыли новый вид космического мусора, который имеет очень большую площадь и очень маленькую массу.

По мнению специалистов, эти объекты можно сравнить с летающей плёнкой. Вероятно, они образуются при разрушении спутников и ступеней ракет, либо просто отслаиваются даже от рабочих космических аппаратов. В итоге получается нечто вроде "солнечного паруса", который использует для движения давление солнечного света.

Космический мусор является обычным явлением для космонавтики. За всю историю её существования на разные по высоте околоземной орбиты было отправлено порядка 6 тыс. космических аппаратов. Многие из них распались, некоторые взорвались, а другие так и продолжают парить в невесомости. Когда-то это объекты посылали на Землю важнейшие данные, однако теперь их называют космическим мусором.

Хаотично летающие куски ранее дорогостоящих аппаратов представляют опасность для не менее дорогостоящих действующих спутников, поэтому учёные постоянно следят почти за каждым кусочком ранее важных для науки объектов.

На данный момент на околоземных орбитах вращается 24 тысячи космических объектов больше 10 см и около 600 тыс. мелких осколков, а на орбите имеется 1,2 тыс. работающих спутников. Все эти объекты летят с огромной скоростью — километры в секунду. Если маленький осколок врежется в спутник, то это будет равнозначно столкновению двух грузовиков на скорости 60 километров в час.