Почти два метра снега выпало в Москве с начала зимы
20.01.2017, 17:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ С октября 2016-го по 19 января этого года в Москве выпало 199 сантиметров снега, в том числе в январе — 45 сантиметров, что значительно превышает среднегодовую норму. Вопросы, связанные с тем, как проходит в городе зимний период, были рассмотрены на оперативном совещании в Правительстве Москвы.
В частности, подсчитали, что за зиму городские службы вывезли с улиц и дворов 16,8 миллиона кубометров снега. На особом контроле коммунальщиков находится и своевременная очистка скатных кровель, выходов из подъездов, остановок общественного транспорта, железнодорожных платформ и подходов к станциям метро и МЦК, а также парковок.
Кроме того, постоянное внимание уделяется поддержанию работы лыжных трасс, катков с естественным и искусственным льдом и других объектов зимнего отдыха.
В частности, подсчитали, что за зиму городские службы вывезли с улиц и дворов 16,8 миллиона кубометров снега. На особом контроле коммунальщиков находится и своевременная очистка скатных кровель, выходов из подъездов, остановок общественного транспорта, железнодорожных платформ и подходов к станциям метро и МЦК, а также парковок.
Кроме того, постоянное внимание уделяется поддержанию работы лыжных трасс, катков с естественным и искусственным льдом и других объектов зимнего отдыха.