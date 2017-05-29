ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН испытали новые методы лечения сложных случаев алкоголизма и наркомании.

По данным специалистов, в настоящее время увеличивается число случаев сочетания проявлений наркологической или алкогольной зависимости с другими психическими расстройствами. Лечение таких пациентов осложняется противоречивостью необходимой терапии. Например, применение необходимого комплекса лекарств может быть ограничено наличием психических дефектов, не позволяющих провести в полном объёме традиционное лечение. Поэтому врачи вынуждены искать эффективные препараты для таких случаев. Подобные исследования проводятся на базе отделения аддиктивных состояний в НИИ психического здоровья.

«Проводилась научно-исследовательская и лечебно-оздоровительная работа с больными алкоголизмом, имеющими органическое поражение головного мозга различного генеза - посттравматического, гипертонического, сосудистого. В их лечении на фоне традиционной терапии для купирования проявлений алкогольного абстинентного синдрома использовались нетрадиционные для такого лечения препараты», - сообщили в институте.

Анализ результатов, полученных после завершения курса терапии, показал снижение уровня тревоги и ангедонии (способности получать удовольствие, включая спорт, хобби, общение, снижение активности) у больных основной группы по сравнению с пациентами, в лечении которых экспериментальные препараты не применялись.

Учёные, в частности, испытали противоэпилептический препарат «Галодиф», синтезированный в Проблемной научно-исследовательской лаборатории синтеза лекарственных средств Томского политехнического университета (ТПУ).

«Результаты изучения клинической эффективности «Галодифа» у больных алкоголизмом выявили, помимо известного противосудорожного, ещё и нормотимолептический, анальгезирующий и вегетостабилизирующий эффекты. Это значит, что препарат может применяться в период стабилизации ремиссии как противорецидивное средство для снижения патологического влечения к алкоголю и предупреждению срыва», - отмечают исследователи.