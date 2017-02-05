Резкое похолодание ожидает Москву на следующей неделе
05.02.2017, 17:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Резкое похолодание ожидает столицу в начале недели. Уже в ночь на понедельник, 6 февраля, по прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, температура опустится до минус 18 — минус 20 градусов. Днём столбики термометров покажут до минус 16 градусов. Будет переменная облачность, атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Местами возможен небольшой снег.
Самым холодным днём предстоящей недели станет вторник. Ночью температура воздуха ожидается от минус 23 до минус 25 градусов. Днём потеплеет до минус 16 — минус 18 градусов. Атмосферное давление повысится и составит 763 миллиметра ртутного столба.
В среду станет немного теплее. Минимальная температура днём, по обещаниям синоптиков, — минус 13 градусов.
К концу недели морозы отступят. В четверг будет от минус трёх до минус восьми градусов, в пятницу — от минус двух до минус семи. Возможны небольшие снегопады.
Самым холодным днём предстоящей недели станет вторник. Ночью температура воздуха ожидается от минус 23 до минус 25 градусов. Днём потеплеет до минус 16 — минус 18 градусов. Атмосферное давление повысится и составит 763 миллиметра ртутного столба.
В среду станет немного теплее. Минимальная температура днём, по обещаниям синоптиков, — минус 13 градусов.
К концу недели морозы отступят. В четверг будет от минус трёх до минус восьми градусов, в пятницу — от минус двух до минус семи. Возможны небольшие снегопады.