Росгеология изучит перспективы нефтегазоносности акватории реки Лена
25.01.2017, 12:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология проведёт комплексные региональные полевые геофизические работы с целью изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности акватории реки Лена. С холдингом был подписан соответствующий государственный контракт. Заказчиком выступает Управление по недропользованию по Республике Саха.
Геологи изучат геологическое строение и перспективы нефтегазоносности бассейна реки Лена, определят нефтегазоматеринский потенциал нижне-среднекембрийских доманикоидных отложений в нижнем её течении, оценят локализованные ресурсы углеводородов по категории Дл и разработают рекомендации по постановке дальнейшей геологоразведки здесь.
Район работ охватывает территорию, прилегающую к акватории реки Лена: от устья р. Тикян до устья р. Алдан.
В ходе реализации проекта будет проведено по 1050 погонных км региональной сейсморазведки MOГT-2D и электроразведки, а также интерпретированы ретроспективные материалы по данному участку.
Завершить работы в рамках госконтракта планируется в ноябре 2018г. Непосредственным изучением объекта будет заниматься дочернее предприятие холдинга - АО «Иркутскгеофизика».
Геологи изучат геологическое строение и перспективы нефтегазоносности бассейна реки Лена, определят нефтегазоматеринский потенциал нижне-среднекембрийских доманикоидных отложений в нижнем её течении, оценят локализованные ресурсы углеводородов по категории Дл и разработают рекомендации по постановке дальнейшей геологоразведки здесь.
Район работ охватывает территорию, прилегающую к акватории реки Лена: от устья р. Тикян до устья р. Алдан.
В ходе реализации проекта будет проведено по 1050 погонных км региональной сейсморазведки MOГT-2D и электроразведки, а также интерпретированы ретроспективные материалы по данному участку.
Завершить работы в рамках госконтракта планируется в ноябре 2018г. Непосредственным изучением объекта будет заниматься дочернее предприятие холдинга - АО «Иркутскгеофизика».