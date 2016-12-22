Росгеология изучит перспективы нефтегазоносности прогибов Святой Анны и Воронина на арктическом шельфе РФ
22.12.2016, 11:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология проведёт комплексные региональные геофизические исследования с целью уточнения геологического строения и перспектив нефтегазоносности прогибов Святой Анны и Воронина, расположенных на арктическом шельфе РФ. С холдингом был заключен соответствующий государственный контракт. Заказчиком выступает Департамент по недропользованию на континентальном шельфе и Мировом океане.
Площадь исследуемой территории составит 53 481 км2.
Специалистам холдинга предстоит изучить геологическое строение мезозой-палеозойского комплекса отложений, уточнить структурно-тектонический планы зоны сочленения Баренцевской и Карской шельфовых плит, выявить зональные и локальные объекты возможного накопления углеводородов, определить закономерности их размещения, оценить ресурсы по категории Dл .
В ходе выполнения госконтракта будет проведено по 4000 погонных км сейсморазведочных исследований МОВ ОГТ 2D, надводной гравиметрии, дифференциальной гидромагнитометрии.
Завершить реализацию проекта планируется в III квартале 2017г.
Площадь исследуемой территории составит 53 481 км2.
Специалистам холдинга предстоит изучить геологическое строение мезозой-палеозойского комплекса отложений, уточнить структурно-тектонический планы зоны сочленения Баренцевской и Карской шельфовых плит, выявить зональные и локальные объекты возможного накопления углеводородов, определить закономерности их размещения, оценить ресурсы по категории Dл .
В ходе выполнения госконтракта будет проведено по 4000 погонных км сейсморазведочных исследований МОВ ОГТ 2D, надводной гравиметрии, дифференциальной гидромагнитометрии.
Завершить реализацию проекта планируется в III квартале 2017г.