Росгеология изучит участок Баренцева моря, перспективный на углеводороды
30.12.2016, 12:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология займётся уточнением геолого-геофизической модели акваториальной части Малоземельско-Колгуевской моноклинали, Ижма-Печорской синеклизы и структур их сухопутного обрамления. С холдингом был заключен соответствующий государственный контракт.
Работы будут вестись на территории общей площадью 24800 квадратных км, расположенной в пределах Ненецкого автономного округа, а также занимающей акваторию Баренцева моря.
Геологам предстоит изучить на участке особенности геологического строения зоны сочленения суша-море, уточнить структурные планы и фациальные особенности отложений выделенных нефтегазоносных комплексов, выявить перспективные зоны и объекты нефтегазонакопления по результатам данных грави- и магниторазведки, сейсморазведки МОВ ОГТ.
В итоге будут определены закономерности распространения коллекторов и созданы модели резервуаров по основным сейсмогеологическим комплексам. Также планируется выявить геохимические условия образований, распространения и эволюции очагов генерации углеводородов, построить модели миграции и формирования потенциальных зон аккумуляции полезных ископаемых. Главным результатом реализации проекта должно стать выделение перспективных объектов и оценка их локализованных ресурсов по категории Dл.
Техническое задание предполагает проведение сейсморазведки МОВ ОГТ 2D в акватории в объёме 3 000 погонных км, на суше - 550 погонных км, в транзитной зоне – 150 погонных км. Также в ходе работ будет интерпретировано 4 000 погонных км ретроспективных материалов МОВ ОГТ.
Завершить работы по государственному контракту планируется до конца 2017г.
Работы будут вестись на территории общей площадью 24800 квадратных км, расположенной в пределах Ненецкого автономного округа, а также занимающей акваторию Баренцева моря.
Геологам предстоит изучить на участке особенности геологического строения зоны сочленения суша-море, уточнить структурные планы и фациальные особенности отложений выделенных нефтегазоносных комплексов, выявить перспективные зоны и объекты нефтегазонакопления по результатам данных грави- и магниторазведки, сейсморазведки МОВ ОГТ.
В итоге будут определены закономерности распространения коллекторов и созданы модели резервуаров по основным сейсмогеологическим комплексам. Также планируется выявить геохимические условия образований, распространения и эволюции очагов генерации углеводородов, построить модели миграции и формирования потенциальных зон аккумуляции полезных ископаемых. Главным результатом реализации проекта должно стать выделение перспективных объектов и оценка их локализованных ресурсов по категории Dл.
Техническое задание предполагает проведение сейсморазведки МОВ ОГТ 2D в акватории в объёме 3 000 погонных км, на суше - 550 погонных км, в транзитной зоне – 150 погонных км. Также в ходе работ будет интерпретировано 4 000 погонных км ретроспективных материалов МОВ ОГТ.
Завершить работы по государственному контракту планируется до конца 2017г.