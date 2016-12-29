Росгеология изучит в Иркутской области площадь, перспекивную на углеводороды
29.12.2016, 10:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Росгеология проведёт комплексные геолого-геофизические работы на Северо-Наканновской площади, расположенной в Катангском районе Иркутской области. Исследования будут выполняться в рамках государственного контракта, подписанного с холдингом осенью этого года. Заказчиком выступают Центрсибнедра.
Объект относится к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Специалистам предстоит уточнить модель геологического строения разреза осадочного чехла и глубинного структурно-тектонического плана южного склона Тунгусской синеклизы в зоне её сочленения с Непско-Ботуобинской антеклизой в пределах Северо-Наканновской площади с учётом данных бурения. В результате планируется выявить новые перспективные зоны нефтегазонакопления, произвести прогноз локальных структур в солевых и подсолевых комплексах нижнего кембрия, венда, рифея и приповерхностной части фундамента, выполнить сейсмофациальное районирование целевых нефтегазоносных комплексов.
Итогом выполнения госконтракта должна стать оценка локализованных ресурсов углеводородов по категории Дл и разработка рекомендаций по постановке дальнейших поисково-оценочных работ.
Завершить реализацию проекта планируется к концу 2018 г. Непосредственно изучением площади будет заниматься дочернее общество Росгеологии - АО "Иркутскгеофизика".
Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.
Росгеология создана на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России – "Центргеологии". 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.
Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Росгеология включает в себя 53 предприятия, расположенных по всей территории страны. Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых, такие как Астраханское, Тенгизское, Ковыктинское, Сухой Лог, Курская магнитная аномалия и многие другие.
Объект относится к Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. Специалистам предстоит уточнить модель геологического строения разреза осадочного чехла и глубинного структурно-тектонического плана южного склона Тунгусской синеклизы в зоне её сочленения с Непско-Ботуобинской антеклизой в пределах Северо-Наканновской площади с учётом данных бурения. В результате планируется выявить новые перспективные зоны нефтегазонакопления, произвести прогноз локальных структур в солевых и подсолевых комплексах нижнего кембрия, венда, рифея и приповерхностной части фундамента, выполнить сейсмофациальное районирование целевых нефтегазоносных комплексов.
Итогом выполнения госконтракта должна стать оценка локализованных ресурсов углеводородов по категории Дл и разработка рекомендаций по постановке дальнейших поисково-оценочных работ.
Завершить реализацию проекта планируется к концу 2018 г. Непосредственно изучением площади будет заниматься дочернее общество Росгеологии - АО "Иркутскгеофизика".
Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.
Росгеология создана на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России – "Центргеологии". 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.
Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Росгеология включает в себя 53 предприятия, расположенных по всей территории страны. Всего компаниями холдинга открыто более 1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твёрдых полезных ископаемых, такие как Астраханское, Тенгизское, Ковыктинское, Сухой Лог, Курская магнитная аномалия и многие другие.