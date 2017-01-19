Росгеология планирует сохранить в 2017 году объём инвестиций на уровне 2016 года
19.01.2017, 15:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Общий объём инвестиций "Росгеологии" в 2016 году составил 5,5 млрд рублей, в основном средства были направлены на замену бурового и сейсмического оборудования, сообщил глава госхолдинга Роман Панов.
"В 2015-2016 годах мы активно инвестировали, основные критические фонды мы обновили. Если на этапе 2013 года у нас износ оборудования доходил до 78% по отдельным категориям, то сейчас мы снизили эту цифру до 50%. Могу сказать, что у аналогичных зарубежных компаний износ составляет 30-37%. С точки зрения технической вооружённости компания готова решать задачи практически любой сложности", - сказал глава Росгеологии.
По его словам в 2017 году объём инвестиций планируется примерно на уровне 2016 года. По словам Панова, окончательная сумма должна быть утверждена на совете директоров "Росгеологии" до конца января.
"В 2015-2016 годах мы активно инвестировали, основные критические фонды мы обновили. Если на этапе 2013 года у нас износ оборудования доходил до 78% по отдельным категориям, то сейчас мы снизили эту цифру до 50%. Могу сказать, что у аналогичных зарубежных компаний износ составляет 30-37%. С точки зрения технической вооружённости компания готова решать задачи практически любой сложности", - сказал глава Росгеологии.
По его словам в 2017 году объём инвестиций планируется примерно на уровне 2016 года. По словам Панова, окончательная сумма должна быть утверждена на совете директоров "Росгеологии" до конца января.