Росгеология выявила две золотоносные зоны в Кемеровской области
23.01.2017, 11:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «Запсибгеолсъёмка» (п. Елань, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) успешно завершило запланированные на 2016г. поисковые работы на золотоносные коры выветривания в пределах Ольгинской площади. Объект расположен в Тисульском муниципальном районе Кемеровской области. Исследования ведутся по государственному контракту, заключенному летом 2015г. между Росгеологией и Департаментом по недропользованию по Сибирскому федеральному округу.
В 2016 г. специалисты «Запсибгеолсъемки» выполнили 30 погонных км поисковых маршрутов, также было пройдено 297 погонных м шурфов, 700 м3 канав, 12 400 м3 траншей, пробурено 916,8 погонных м поисково-картировочных скважин мотобуром КМ-10 и 400 погонных м «всухую». Были проведены наземные геофизические исследования масштабов 1:25000 и 1:5000 по 12 км2 и 0,25 км2 соответственно. Помимо этого, специалисты выполнили спектральный анализ по 2000 пробам на 32 элемента и пробирный по 1200 на золото.
По итогам работ выявлены 2 золотоносные зоны (Ольгинская и Центральная) с промышленными параметрами в корах химического выветривания, по которым проведена предварительная оценка прогнозных ресурсов золота категории Р2 - 28,4 тонны.
В 2017 году планируется завершение работ по объекту. В пределах наиболее перспективных золотоносных зон будет проведено бурение с комплексом сопутствующих исследований.
Также планируется уточнить прогнозную карту золотоносности и оценить прогнозные ресурсы всех изученных минерализованных зон и рудных залежей по категориям Р1 и Р2.
В 2016 г. специалисты «Запсибгеолсъемки» выполнили 30 погонных км поисковых маршрутов, также было пройдено 297 погонных м шурфов, 700 м3 канав, 12 400 м3 траншей, пробурено 916,8 погонных м поисково-картировочных скважин мотобуром КМ-10 и 400 погонных м «всухую». Были проведены наземные геофизические исследования масштабов 1:25000 и 1:5000 по 12 км2 и 0,25 км2 соответственно. Помимо этого, специалисты выполнили спектральный анализ по 2000 пробам на 32 элемента и пробирный по 1200 на золото.
По итогам работ выявлены 2 золотоносные зоны (Ольгинская и Центральная) с промышленными параметрами в корах химического выветривания, по которым проведена предварительная оценка прогнозных ресурсов золота категории Р2 - 28,4 тонны.
В 2017 году планируется завершение работ по объекту. В пределах наиболее перспективных золотоносных зон будет проведено бурение с комплексом сопутствующих исследований.
Также планируется уточнить прогнозную карту золотоносности и оценить прогнозные ресурсы всех изученных минерализованных зон и рудных залежей по категориям Р1 и Р2.