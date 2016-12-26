Росгеология завершила аналитические исследования керна Злодаревской оценочной скважины №314
26.12.2016, 13:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО «КамНИИКИГС» (г. Пермь, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) завершило петрофизические исследования образцов пород продуктивных пластов, вскрытых оценочной скважиной №314 Злодаревского нефтяного месторождения, расположенного на территории Чайковского района в Пермском крае, в 35 км к юго-востоку от районного центра – города Чайковского.
Специалистам АО «КамНИИКИГС» предстояло получить данные о характере распределения фильтрационно-емкостных и физических параметров, нефтенасыщенности в породах продуктивных пластов, определить величину коэффициента вытеснения нефти водой и относительных фазовых проницаемостей.
В результате проведённых литолого-петрографических, петрофизических и геохимических исследований получена всеобъемлющая информация о горных породах продуктивных пластов и пластовых флюидах Злодаревского меторождения. Выполнено поинтервально-послойное литологическое описание керна, его фотографирование в дневном и ультрафиолетовом свете, профильное определение спектрометрической и плотностной характеристик на колонке керна, по результатам которых осуществлена корреляция ГИС-керн с целью привязки глубины по бурению к глубине по ГИС. Вещественный состав горных пород изучен посредством выборочного микроскопичекого описания по шлифам, гранулометрического анализа и раздельного определения кальцита, доломита и нерастворимого остатка. Это позволило выделить литотипы пород и детально расчленить толщи продуктивных пластов по их литологической принадлежности.
Горные породы исследованы с разной степенью детальности, что определялось техническим заданием и сохранностью керна. При анализе полученных данных рассмотрен характер распределения фильтрационно-емкостных и физических характеристик, построены графики корреляции и вычислены уравнения регрессии, характеризующие взаимосвязь между ними. На основании проведенных исследований создан электронный каталог фильтрационно-емкостных и физических свойств горных пород.
Специалистам АО «КамНИИКИГС» предстояло получить данные о характере распределения фильтрационно-емкостных и физических параметров, нефтенасыщенности в породах продуктивных пластов, определить величину коэффициента вытеснения нефти водой и относительных фазовых проницаемостей.
В результате проведённых литолого-петрографических, петрофизических и геохимических исследований получена всеобъемлющая информация о горных породах продуктивных пластов и пластовых флюидах Злодаревского меторождения. Выполнено поинтервально-послойное литологическое описание керна, его фотографирование в дневном и ультрафиолетовом свете, профильное определение спектрометрической и плотностной характеристик на колонке керна, по результатам которых осуществлена корреляция ГИС-керн с целью привязки глубины по бурению к глубине по ГИС. Вещественный состав горных пород изучен посредством выборочного микроскопичекого описания по шлифам, гранулометрического анализа и раздельного определения кальцита, доломита и нерастворимого остатка. Это позволило выделить литотипы пород и детально расчленить толщи продуктивных пластов по их литологической принадлежности.
Горные породы исследованы с разной степенью детальности, что определялось техническим заданием и сохранностью керна. При анализе полученных данных рассмотрен характер распределения фильтрационно-емкостных и физических характеристик, построены графики корреляции и вычислены уравнения регрессии, характеризующие взаимосвязь между ними. На основании проведенных исследований создан электронный каталог фильтрационно-емкостных и физических свойств горных пород.