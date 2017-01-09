ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Северо-Западное ПГО" (г. Санкт-Петербург, предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) завершило комплекс полевых работ на перспективных рудных узлах Кара-Силовской площади Пай-Хоя. Объект расположен в Ненецком автономном округе. Здесь геологи ведут поиски марганца в рамках государственного контракта, заключённого с Росгеологией в 2015г.

Основная задача в рамках проекта - обоснование перспектив Кара-Силовской площади на выявление промышленных объектов оксидно-карбонатных марганцевых руд и разработка рекомендаций по дальнейшей геологоразведке.

"В 2016 году специалисты АО "Северо-Западное ПГО" выполнили полевые геолого-поисковые работы в пределах Мадагаяхинского, Силоваяхинского и Путьюского рудных узлов Кара-Силовской площади, - пояснил управляющий директор АО "Северо-Западное ПГО" Олег Васин. - По их результатам установлено, что Путьюский, Южно-Силоваяхинский и Карский рудные узлы характеризуется широким развитием стратиформной карбонатной и гипергенной оксидной марганцевой минерализации".

В процессе работ было выявлено и опробовано значительное количество объектов с оксидной и карбонатной марганцевой минерализацией. Это позволило предварительно произвести оценку марганценосности Путьюского, Карского и Южно-Силоваяхинского рудных узлов Кара-Силовской площади и составить прогнозно-минерагенические карты на марганец изучаемых площадей. Полученные данные позволяют надеяться, что по завершению комплекса поисковых работ (горных, буровых, опробовательских, аналитических) будут определены объекты с оксидной и карбонатной марганцевой рудой промышленного значения.

Завершить выполнение контракта планируется в декабре 2017 года.

Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.

"Северо-Западное производственно-геологическое предприятие" (ранее - "Петербургская комплексная геологическая экспедиция") - динамично развивающаяся компания, выполняющая весь комплекс геологоразведочных работ: геолого-съёмочные, поисковые, оценочные, разведочные, гидрогеологические и геоэкологические. В 2011 году предприятие вошло в состав холдинга Росгеология.