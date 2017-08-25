ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России проведена первая операция по закрытию дефекта костных тканей лица имплантом из пористой нанокерамики.

Его изготовили учёные Института физики прочности и материаловедения СО РАН и НИИ онкологии Томского Национального исследовательского медицинского центра РАН, подведомственных ФАНО России, совместно с сотрудниками лаборатории медицинского материаловедения Томского государственного университета.

Реконструктивно-восстановительная операция выполнена пациентке 26 лет, утратившей часть верхней челюсти из-за остеогенной саркомы.

«После удаления поражённого участка у пациентки образовался дефект мягких и костных тканей верхней челюсти слева. Из-за отсутствия твёрдого нёба девушка испытывала большие трудности при общении и питании. Помимо этого страдало зрение. Твёрдой опоры у глазного яблока не было, оно удерживалось в основном за счёт мышц, из-за чего у пациентки возникал эффект двоения в глазах», - рассказал старший научный сотрудник НИИ онкологии ТНИМЦ Денис Кульбакин.

Для закрытия дефекта онкологи использовали имплант, изготовленный учеными-материаловедами ИФПМ СО РАН и ТГУ, а также мягкие ткани и кость, которые были взяты с голени девушки. Из них хирурги сформировали твёрдое нёбо. Это позволило решить проблемы с речью и приемом пищи. Имплант из нанокерамики помог восстановить контур лица и стал опорой для глазного яблока, благодаря чему было устранено двоение в глазах. Операция обеспечила и функциональный, и косметический результат.

По словам учёных, провести полноценную реабилитацию без керамического импланта было бы затруднительно. Для восстановления контура лица требовался заменитель, полностью повторяющий форму утраченного фрагмента кости. Поэтому онкологи использовали протез из пористой нанокерамики – материала, разработанного исследователями ИФПМ СО РАН и ТГУ.

Изготовлением импланта занимались молодые учёные, сотрудники лаборатории медицинского материаловедения ТГУ Алесь Буяков и Владимир Шадрин. На первом этапе они перевели КТ-снимки в формат трёхмерной модели черепа, чтобы создать прототип недостающего фрагмента. Затем его и твердые ткани, окружающие дефект, напечатали из пластика на 3D-принтере и провели примерку. На завершающем этапе учёные создали матрицу, заполнили её смесью керамического порошка с полимерами и после спекания готовый имплант отдали на стерилизацию медикам.



«Пористая керамика по своему строению идентична неорганическому костному матриксу, поэтому не вызывает постоперационных и отложенных во времени неблагоприятных реакций со стороны организма. С помощью этого материала можно заменить практически любую кость», – говорит профессор ИФПМ СО РАН, руководитель лаборатории медицинских материалов ТГУ Сергей Кульков.