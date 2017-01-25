ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Концерн «Созвездие» Госкорпорации Ростех разработал УКВ радиостанцию нового поколения. В условиях интенсивных помех, превышающих мощность сигнала более чем в 1000 раз, она позволяет обмениваться цифровой информацией, в том числе закодированной речью, на скорости до 256 кбит/с.



Разработка не имеет аналогов в мире и предназначена для обеспечения радиосвязи в тактическом звене управления рота – батальон – полк. В изделии применена пространственная обработка сигналов на основе адаптивных компенсаторов помех, которая делает радиостанцию практически неуязвимой к любым внешним помехам. Технология обеспечивает эффективную связь при воздействии средств радиоэлектронного подавления, в густонаселенных городах, в горах, в лесу.



По сравнению с изделиями предыдущего поколения она обеспечивает увеличение дальности связи на 25% при отсутствии помех и в 10 – 15 раз – при воздействии сильных помех.



В разработке реализован принцип программно-определяемого радио (Software-define-radio), который позволяет проводить обновление программного обеспечения с добавлением новых функций и расширением возможностей. Запуск радиостанций в серию запланирован на 2017 год.