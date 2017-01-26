ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ростех поставил Вооружённым силам РФ крупную партию машин из состава комплекса радиорелейной связи Р-430. Техника обеспечивает защищённое построение сетей и линий связи протяжённостью до 1500 км, эффективно работает в сложной помеховой обстановке, в условиях радиоэлектронного противодействия, а также практически неуязвима для средств РЭБ противника.

Комплекс Р-430 успешно прошёл государственные испытания, продемонстрировав высокую степень защищённости от средств радиоэлектронной разведки и борьбы. Техника способна без участия оператора вести удалённый мониторинг и дистанционное управление телекоммуникационными линиями, обеспечивая бесперебойную качественную связь.

В состав комплекса входит несколько типов машин связи на шасси высокой проходимости. Функциональные возможности и эксплуатационные характеристики комплекса расширены за счёт применения новых методов кодирования сигналов, одновременной работы в двух диапазонах частот, применения быстроразвертываемой антенной опоры. В составе каждой станции имеется аппаратура спутниковой навигации (ГЛОНАС, GPS) и УКВ радиостанция для служебной связи.

Специальное программное обеспечение позволяет рассчитать по электронной карте энергетические потери на любой трассе и, соответственно, выбрать оптимальные точки размещения машин и станций. В случае снижения качества сигнала оборудование автоматически выбирает альтернативный маршрут передачи данных. Аппаратура может быть установлена как на стационарных объектах, так и на колёсном или гусеничном шасси, что позволяет оперативно выстраивать единую систему радиорелейной связи для всех звеньев управления войсками.

Также цифровые станции комплекса можно применять в труднодоступных местах или в суровых климатических условиях, например, в горно- или нефтедобывающей промышленности. Устойчивость к температурам (от -50 до +50 °С) делает возможным применение Р-430 как в южных регионах, так и в условиях Арктики.

Комплекс Р-430 был принят на снабжение ВС РФ в январе 2016 года.