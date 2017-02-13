ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Столичные коммунальщики с 14:00 начали сплошную противогололёдную обработку дорог, рассказал пресс-секретарь заместителя Мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

По его словам, технику на улицы города вывели из-за резкого ухудшения погодных условий. В ближайшие сутки в Москве ожидается снегопад и усиление ветра до 17–20 метров в секунду.

Синоптики прогнозируют, что к вечеру выпадет до двух миллиметров снега, в ночь на вторник — до трёх миллиметров. Ночная температура составит минус четыре — шесть градусов, а днём потеплеет до плюс двух градусов.

Такие перепады температуры могут привести к образованию наледи на дорогах, ухудшению видимости и повреждению шатких конструкций. Затруднение движения возможно на вылетных магистралях по направлению в область, на Садовом кольце, ТТК и МКАД, добавили в Центре организации дорожного движения.

«Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации автомобилистам необходимо быть более внимательными и аккуратными на дорогах и по возможности для передвижения по городу пользоваться общественным транспортом», — сообщили в ЦОДД. Пешеходам советуют обходить шаткие строения и быть аккуратными при переходе дорог.