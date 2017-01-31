Собянин поддержал проект создания индустриального парка биомедицины в "Сеченовке"
31.01.2017, 13:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Москве состоялось совместное заседание наблюдательного и попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета им. И. Сеченова под председательством Мэра Москвы Сергея Собянина.
В ходе заседания был рассмотрен проект создания индустриального парка биомедицины на базе ПМГМУ им. И. Сеченова. Как сообщили в пресс-службе Мэра и Правительства Москвы, Сергей Собянин поддержал инициативу по созданию подобного парка.
Сергей Собянин отметил важность подобного шага для университета и для города в целом. По словам мэра, благодаря созданию индустриального парка биомедицины, университет станет ведущим исследовательским центром мирового уровня. С. Собянин подчеркнул, что городские власти поддерживают данную инициативу, ведь создание подобного парка прежде всего направлено на развитие медицины, изучение, разработку и внедрение новых высоких технологий, что в конечном счете делается на благо людей, это то, что помогает повышать уровень медицинской помощи, сберегать здоровье и жизнь граждан. Мэр заверил, что городские власти продолжат тесное сотрудничество с Московским государственным медицинским университетом им. И. Сеченова.
Согласно озвученной информации, в создаваемом парке биомедицины предполагается осуществлять полный цикл разработки, а также непосредственно производства , как опытного, так и серийного, инновационных биомедицинских препаратов. Среди них будут и традиционные и генотерапевтические средства, и также клеточные и тканеинженерные. Предполагается, что парк будет состоять из четырех структурных подразделений. Один из них будет заниматься фундаментальными исследованиями, второй трансляционной медициной, также в состав войдут центр биомедицинского инжиниринга и клинический центр.
В ходе заседания советов также была обнародована долгосрочная стратегия развития университета. Одной из основных задач было названо формирование такой экосистемы, которая позволяет наиболее эффективно транслировать результаты научных исследований в область практического здравоохранения.
В ходе заседания был рассмотрен проект создания индустриального парка биомедицины на базе ПМГМУ им. И. Сеченова. Как сообщили в пресс-службе Мэра и Правительства Москвы, Сергей Собянин поддержал инициативу по созданию подобного парка.
Сергей Собянин отметил важность подобного шага для университета и для города в целом. По словам мэра, благодаря созданию индустриального парка биомедицины, университет станет ведущим исследовательским центром мирового уровня. С. Собянин подчеркнул, что городские власти поддерживают данную инициативу, ведь создание подобного парка прежде всего направлено на развитие медицины, изучение, разработку и внедрение новых высоких технологий, что в конечном счете делается на благо людей, это то, что помогает повышать уровень медицинской помощи, сберегать здоровье и жизнь граждан. Мэр заверил, что городские власти продолжат тесное сотрудничество с Московским государственным медицинским университетом им. И. Сеченова.
Согласно озвученной информации, в создаваемом парке биомедицины предполагается осуществлять полный цикл разработки, а также непосредственно производства , как опытного, так и серийного, инновационных биомедицинских препаратов. Среди них будут и традиционные и генотерапевтические средства, и также клеточные и тканеинженерные. Предполагается, что парк будет состоять из четырех структурных подразделений. Один из них будет заниматься фундаментальными исследованиями, второй трансляционной медициной, также в состав войдут центр биомедицинского инжиниринга и клинический центр.
В ходе заседания советов также была обнародована долгосрочная стратегия развития университета. Одной из основных задач было названо формирование такой экосистемы, которая позволяет наиболее эффективно транслировать результаты научных исследований в область практического здравоохранения.