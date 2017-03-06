«Смена сезонов — едва ли не самый опасный период для участников дорожного движения. Применение зимней резины в холодные месяцы года — это важный фактор безопасности», — рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Он также призвал мотоциклистов не торопиться с открытием сезона: «Мы просим и автомобилистов, и мотоциклистов не торопиться, так как погода в Москве постоянно меняется и на дорогах, особенно в утренние часы, может возникать гололедица».

По прогнозам синоптиков, всю неделю в столице ожидается облачная погода с дождём, который местами может переходить в мокрый снег. В понедельник днём будет один — три градуса тепла, а ночью около нуля. В четверг воздух прогреется до пяти — 10 градусов тепла, но в ночные часы возможен лёгкий мороз до минус одного градуса.