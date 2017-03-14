Учёные из MIT испытали методику экструзионной 3D-печати целлюлозой
14.03.2017, 16:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В течение многих столетий, целлюлоза была и остаётся основой для изготовления бумаги - наиболее распространённому для печати материалу. И теперь, благодаря новым исследованиям в MIT (Массачусетский технологический институт), целлюлоза также может найти своё применение в новой отрасли – 3D-печати. Она станет отличной альтернативой неорганическим полимерам, считают американские учёные.
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"Целлюлоза является наиболее распространённым органическим полимером в мире," - говорит один из авторов разработки Себастьян Паттинсон. Его статья в соавторстве с Джоном Хартом вышла в журнале "Advanced Materials Technologies".
Целлюлоза, поясняет Паттинсон, является уникальным материалом для 3D-печати: она недорогая в производстве, биоразлагаема и возобновляема.
Кроме того, это настолько универсальное вещество, что используется во многих продуктах. Например, целлюлоза и её производные используются в фармацевтике, в текстильной промышленности, в производстве пищевой продукции и строительных материалов. Все эти и многие другие области только выиграют от применения этого в материала в новой сфере, уверены авторы статьи.
Использование целлюлозы в 3d-печати не является новой идеей, многие учёные уже пытались сделать это, но столкнулись с серьёзными препятствиями. При нагревании целлюлоза термически разлагается, прежде чем она становится текучей, отчасти из-за водородных связей, которые существуют между молекулами вещества. Межмолекулярная связь также делает высококонцентрированный раствор целлюлозы слишком вязким, чтобы легко использовать его.
Вместо этого, команда MIT решила работать с ацетат целлюлозы - материалом, который легко сделать из целлюлозы. Он широко известен и доступен. Ацетат целлюлозы можно растворить в ацетоне и экструдировать через сопло. Поскольку ацетон быстро испаряется, ацетат целлюлозы застывает. Последующая дополнительная обработка заменяет ацетатные группы и увеличивает прочность печатных деталей.
"После трехмерной печати мы восстанавливаем сеть водородных связей посредством обработки гидроксидом натрия, - говорит Паттинсон. "Мы обнаружили, что прочность и ударная вязкость деталей, которые мы получаем ... превосходят многие широко используемые материалы" для трехмерной печати, включая акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) и полимолочную кислоту (PLA).
Чтобы продемонстрировать химическую многосторонность производственного процесса, Паттинсон и Харт добавили небольшое количество противомикробного красителя. Затем они напечатали пару хирургических пинцетов с антимикробной функциональностью. Такие инструменты могут быть полезны для медицинских учреждений.
Исследователи уверены, что данная технология найдёт широкое применение благодаря своей универсальности и доступности.
---Информация: Если вас интересует печать офсетом в Санкт-Петербурге, подробную информацию по этому вопросу вы можете найти здесь http://damaxstudio.com/ofsetnaya-pechat.html. Компания предлагает быструю и недорогую печать на бумаге различной плотности. Телефон для связи 8 (812) 424-63-03.
"Целлюлоза является наиболее распространённым органическим полимером в мире," - говорит один из авторов разработки Себастьян Паттинсон. Его статья в соавторстве с Джоном Хартом вышла в журнале "Advanced Materials Technologies".
Целлюлоза, поясняет Паттинсон, является уникальным материалом для 3D-печати: она недорогая в производстве, биоразлагаема и возобновляема.
Кроме того, это настолько универсальное вещество, что используется во многих продуктах. Например, целлюлоза и её производные используются в фармацевтике, в текстильной промышленности, в производстве пищевой продукции и строительных материалов. Все эти и многие другие области только выиграют от применения этого в материала в новой сфере, уверены авторы статьи.
Использование целлюлозы в 3d-печати не является новой идеей, многие учёные уже пытались сделать это, но столкнулись с серьёзными препятствиями. При нагревании целлюлоза термически разлагается, прежде чем она становится текучей, отчасти из-за водородных связей, которые существуют между молекулами вещества. Межмолекулярная связь также делает высококонцентрированный раствор целлюлозы слишком вязким, чтобы легко использовать его.
Вместо этого, команда MIT решила работать с ацетат целлюлозы - материалом, который легко сделать из целлюлозы. Он широко известен и доступен. Ацетат целлюлозы можно растворить в ацетоне и экструдировать через сопло. Поскольку ацетон быстро испаряется, ацетат целлюлозы застывает. Последующая дополнительная обработка заменяет ацетатные группы и увеличивает прочность печатных деталей.
"После трехмерной печати мы восстанавливаем сеть водородных связей посредством обработки гидроксидом натрия, - говорит Паттинсон. "Мы обнаружили, что прочность и ударная вязкость деталей, которые мы получаем ... превосходят многие широко используемые материалы" для трехмерной печати, включая акрилонитрилбутадиенстирол (ABS) и полимолочную кислоту (PLA).
Чтобы продемонстрировать химическую многосторонность производственного процесса, Паттинсон и Харт добавили небольшое количество противомикробного красителя. Затем они напечатали пару хирургических пинцетов с антимикробной функциональностью. Такие инструменты могут быть полезны для медицинских учреждений.
Исследователи уверены, что данная технология найдёт широкое применение благодаря своей универсальности и доступности.