ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Специалисты Эксетерского университета обнародовали, чем полезно разгадывание кроссвордов и сбор пазлов. По их данным, эти действия продлевают жизнь мозга человека. Также у тех людей, которые любят кроссворды и пазлы, намного лучше память и внимание. Выяснить это удалось в результате эксперимента с участием 17 тысяч человек старше 50 лет.



Профессор Кэйт Весн и его коллеги из Университета Эксетерской медицинской школы, Королевского колледжа Лондона и Wesnes Cognition Ltd проанализировали данные более 17 000 здоровых людей в возрасте 50 лет и старше. Исследователи спрашивали участников, как часто они разгадывали головоломки, такие как кроссворды. Авторы исследования использовали тесты из онлайн-систем CogTrackTM и PROTECT для оценки основных аспектов функции мозга.



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Учёные обнаружили, что чем более регулярно участники занимаются головоломками, тем лучше они выполняют задачи на внимание, логику и память: люди, никогда не имевшие привычки решать кроссворды, справлялись с заданиями на 15% медленнее и на 4% реже давали правильные ответы в заданиях на кратковременную память, причём абсолютные показатели оказались в прямой зависимости от того, насколько часто старики решали кроссворды или играли в другие интеллектуальные игры.



По словам Весна, те из участников исследования, кто часто решает головоломки, справляется с задачами так же хорошо, как и люди на 10 лет моложе.



Исследователи считают, что их открытие пригодится в профилактике болезни Альцгеймера и других форм слабоумия. Теперь они рассчитывают провести клинические испытания, чтобы с большей уверенностью говорить о пользе головоломок.



Ранее итальянские учёные доказали пользу шоколада для мозга. Исследователи заявили, что тёмный шоколад улучшает рабочую память, а также снижает риск возрастного ухудшения когнитивных способностей.