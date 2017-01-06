ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Найден новый способ заживления ран, заявили специалисты из Университета Пенсильвании. Он заключается в использовании регенерированной кожи, а не рубцовой ткани, когда наиболее распространённые в человеческом организме клетки преобразуются. Причём ранее это считалось невозможным.Специалисты пояснили, что адипоциты, то есть жировые клетки, находятся обычно в коже, но они исчезают в процессе заживления раны и образования рубца. В формировании последнего чаще всего участвуют миофибробласты, которые потом составляют основную часть шрама. К тому же в рубцовой ткани отсутствуют волосяные фолликулы, поэтому шрамы имеют вид отличный от здоровых участков кожи.Дерматологи во главе с Джорджем Котсарелисом провели ряд экспериментов и разработали уникальный метод заживления ран, в результате чего шрамы не образуются. Исследователи рассказали, что теперь могут контролировать заживление ран, поэтому происходит регенерация кожи, а рубцовая ткань не образуется. В первую очередь, по словам учёных, требуется восстановить волосяные фолликулы. После этого жир начнёт регенерироваться, получая сигнал от этих фолликулов.

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Как оказалось, несмотря на отдельное развитие волос и жира, эти процессы взаимосвязаны. Сначала, выяснили специалисты, образуются волосы. Причём Котсарелису с коллегами удалось обнаружить факторы, необходимые для их формирования. Дале они узнали, что требуется для преобразования окружающих их миофибробластов. Теперь залеченная рана практически не будет отличаться от здоровой кожи.По словам учёных, ранее считалось, что миофибробласты не могут стать другим типом клеток. Но исследователи во главе с Котсарелисом смогли доказать, что они способны трансформироваться в адипоциты, то есть теперь можно заживлять раны без образования рубцовой ткани.Исследователи считают, что их открытие можно назвать революционным в сфере дерматологии. Ведь помимо использования этого метода для лечения ран оно пригодится и в иных областях. Так, оно может решить проблему потери адипоцитов при лечении ВИЧ-инфекции, а также стать основой новой методики омоложения, поскольку при старении жировых клеток становится меньше.