В Москве из-за погоды объявлен "жёлтый" уровень опасности
26.01.2017, 14:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января в Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за снега и обледенения. Это третий из пяти уровней опасности. Он означает, что погода потенциально опасна.
По данным Гидрометцентра, в столице к концу дня, начиная с северо-западных районов Москвы и области начнет идти снег. Температура воздуха, после морозной ночи, начнет постепенно повышаться, и ее максимальное значение в вечерние часы составит 12-10 градусов мороза, по области она будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 10 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.
Уже сейчас заметны проблемы, которые возникли в городе из-за сложных погодных условий. В частности, сильно осложнена транспортная ситуация – гололедица спровоцировала большое число аварий, которые затруднили движение наземного транспорта. Синоптики ожидают, что уже к концу дня в городе потеплеет.
По данным Гидрометцентра, в столице к концу дня, начиная с северо-западных районов Москвы и области начнет идти снег. Температура воздуха, после морозной ночи, начнет постепенно повышаться, и ее максимальное значение в вечерние часы составит 12-10 градусов мороза, по области она будет колебаться в пределах от минус 15 до минус 10 градусов. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с.
Уже сейчас заметны проблемы, которые возникли в городе из-за сложных погодных условий. В частности, сильно осложнена транспортная ситуация – гололедица спровоцировала большое число аварий, которые затруднили движение наземного транспорта. Синоптики ожидают, что уже к концу дня в городе потеплеет.