ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ночь на 22 января в столице похолодает до минус 10 градусов. Осадков не ожидается, ветер северо-западный до 12 метров в секунду.

Как сообщают синоптики, днём температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса. Возможен мокрый снег, местами метель. Порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду.

В этом сезоне погода продолжает удивлять. Рождество 2017 года признали самым морозным с начала XXI века: ночью температура опустилась до 30 градусов. 11 января погода вернулась в рамки климатической нормы; потепление началось благодаря воздушным массам, которые двигались с запада и востока.