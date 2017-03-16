ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Читагеологоразведка" (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) успешно выполнило запланированные на 2016г. исследования в пределах Жирекенского золото-медно-молибденового рудного района. Объект расположен в долинах рек Белый Урюм, Нерча и Нерчуган и их притоков в Чернышевском и Тунгокочинском районах Забайкальского края. Здесь геологи ведут поисковые работы на россыпное золото в рамках государственного контракта, заключенного в июне 2015г. между Росгеологией и Департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу. Перед холдингом поставлена задача по выявлению пригодных для раздельной и дражной отработки аллювиальных мелкозалегающих россыпей золота.

В соответствии с техническим заданием в 2016 г. поисковые работы были проведены по бассейнам рек Колтомой, Белый Урюм, Ульдурга, Агита и Куэнга. Исследования осуществлялись скважинами ударно-канатного бурения диаметром 168 мм по сети 20-60 х 3800-5200 м общим объемом 6900 погонных м. В результате выявлены мелкозалегающие россыпи долин речек Белый Урюм, Агита, Кудихта и Верхняя Рассошина. Ожидаемый прирост прогнозных ресурсов россыпного золота по категории Р 2 по выявленным в 2016г. объектам составил порядка 3 тонн.

В 2017 г. поисковые работы будут продолжены по правому притоку реки Белый Урюм в долине р. Чонгол (нижнее течение) и в бассейне р. Нерча. В процессе работ будет пройдено 1100 погонных м скважин ударно-канатного бурения. Ожидается получить прирост прогнозных ресурсов по категории Р 2 в количестве 2,5-3 т.

Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области морской геологии и работы на шельфе.

Росгеология создана по Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011 г. № 957 на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России – "Центргеологии". 100% капитала Росгеологии находится в собственности государства.

Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных округах России. Росгеология включает в себя 53 предприятия, которые расположены по всей территории страны.

"Читагеологоразведка" – одно из ведущих геологоразведочных предприятий Забайкальского края, образовано в 1998 г. на базе ГРЭ-324 Сосновского ПГО и ПГО "Читагеология". Специализируется на поисковых, оценочных и разведочных работах с применением всего комплекса буровых, горно-разведочных, геофизических, геохимических работ и аналитических исследований. Специалистами предприятия оценены крупные и уникальные месторождения урана (Аргунское), полиметаллических руд (Нойон-Тологойское), магнезита (Ларгинское) и флюорита (Гозогорское).