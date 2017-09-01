ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ВКонтакте открыла приём заявок на Хакатон 2017 в сообществе vk.com/vkhackathon. В этом году мероприятие станет одним из крупнейших соревнований среди разработчиков в стране — участие смогут принять 100 команд. Свыше 300 программистов, дизайнеров и других специалистов на протяжении трёх дней будут работать над решением задач в пяти различных направлениях: финтех, культура, благотворительность, медиа и инфраструктурные проекты. Общий призовой фонд соревнования составит 1 миллион рублей.

Кураторами Хакатона впервые станут не только разработчики ВКонтакте, но и представители UNESCO, Тинькофф Банка, Selectel, Третьяковской галереи, издания "Такие дела", Большого театра и многих других организаций и медиа — список компаний-участников будет пополняться. Они сформулируют задания для Хакатона, предоставят API и оценят итоговые проекты.

Все пользователи социальной сети смогут следить за Хакатоном с помощью онлайн-трансляции.

Первый Хакатон ВКонтакте прошёл в октябре 2015 года — за два года участие приняли свыше 66 команд. Также в Санкт-Петербурге ежегодно проводится международный чемпионат по программированию VK Cup.