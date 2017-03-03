21 питающий центр отремонтируют сотрудники Лабинского филиала Кубаньэнерго в 2017 году
На высоковольтных подстанциях энергетики планируют выполнить комплекс технических мероприятий, среди которых ремонт масляных выключателей, разъединителей, ячеек комплектных распределительных устройств, ограничителей перенапряжения. Замена устаревшего оборудования на более современное.
- Реализация программы ремонта основного и вспомогательного оборудования одна из наших ключевых задач при подготовке электросетевого комплекса к работе в предстоящие максимумы нагрузок. Сотрудники Лабинского филиала приложат все усилия, чтобы выполнить ремонты оборудования максимально качественно и в установленные сроки, - подчеркнул директор Лабинских электрических сетей Андрей Герасько.