ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В текущем году сотрудники Лабинского филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") проведут комплексные, капитальные и текущие ремонты 21 высоковольтной подстанции в трёх районах Краснодарского края: Лабинском, Курганинском и Мостовском. От надёжной работы этих питающих центров зависит электроснабжение 97 тысяч жителей, 170 объектов социального значения в 52-х населённых пунктах края.

На высоковольтных подстанциях энергетики планируют выполнить комплекс технических мероприятий, среди которых ремонт масляных выключателей, разъединителей, ячеек комплектных распределительных устройств, ограничителей перенапряжения. Замена устаревшего оборудования на более современное.

- Реализация программы ремонта основного и вспомогательного оборудования одна из наших ключевых задач при подготовке электросетевого комплекса к работе в предстоящие максимумы нагрузок. Сотрудники Лабинского филиала приложат все усилия, чтобы выполнить ремонты оборудования максимально качественно и в установленные сроки, - подчеркнул директор Лабинских электрических сетей Андрей Герасько.