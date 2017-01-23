69% работодателей боятся дефицита квалифицированного персонала
23.01.2017, 18:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти 69% российских работодателей признались, что считают дефицит квалифицированных кадров одним из основных бизнес-рисков. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций", проведя исследование для Аналитического центра "АльфаСтрахование".
Специалисты "АльфаСтрахование" провели опрос сотрудников HR-служб 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что почти 69% компаний считают дефицит квалифицированных кадров одним из основных бизнес-рисков в сфере HR. Ещё треть (33%) назвали среди основных рисков недостаточную мотивацию персонала, слабую систему обучения и отсутствие практики планирования карьеры сотрудника. Четверть опрошенных (25%) считает, что заметные риски связаны с увольнением сотрудника – споры, возникающие между компанией и работником, могут навредить как имиджу, так и финансовому положению работодателя. Около 15% отметили риски начала работы сотрудника в организации (неправильный выбор кандидата, несовместимость с коллективом и т.д.). Специалисты HR-служб упоминают и риски, связанные с поиском сотрудника - неверно составленный текст вакансии может испортить имидж компании, а неквалифицированный кадровик отпугнуть подходящего кандидата (9%).
Компания EY в своём исследовании отметила среди самых серьёзных кадровых рисков недостаток критически важных навыков внутри компании (70%), нарушение политик и процедур (59%), управление преемственностью (56%), управление потоком талантов (52%), разрыв между навыками персонала и потребностями бизнеса (51%).
Согласно данным PwC, 79% российских CEO называют дефицит квалифицированных кадров своим основным бизнес-риском. При этом всё больше российских компаний стремятся взрастить собственного таланта, а не переманить его из компании-конкурента.
"Риски HR сферы многочисленны и входят в ТОП-3 рисков, которые имеют высокую вероятность наступления, - говорит Егор Сафрыгин директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование". – Наш опрос показал, что компании считают главной проблемой нехватку квалифицированных кадров. На рынке наблюдается дефицит некоторых специалистов и перепроизводство других. В этом случае компании вынуждены тщательно искать подходящего человека и делать всё возможное, чтобы удержать его на рабочем месте. Для этого разрабатываются специальные программы мотивации, в которые входит добровольное медицинское страхование, а также возможность обучения и отдыха. "АльфаСтрахование" активно поддерживает своих клиентов, совместно подбирая подходящие программы ДМС".
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнёрстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.
Специалисты "АльфаСтрахование" провели опрос сотрудников HR-служб 100 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что почти 69% компаний считают дефицит квалифицированных кадров одним из основных бизнес-рисков в сфере HR. Ещё треть (33%) назвали среди основных рисков недостаточную мотивацию персонала, слабую систему обучения и отсутствие практики планирования карьеры сотрудника. Четверть опрошенных (25%) считает, что заметные риски связаны с увольнением сотрудника – споры, возникающие между компанией и работником, могут навредить как имиджу, так и финансовому положению работодателя. Около 15% отметили риски начала работы сотрудника в организации (неправильный выбор кандидата, несовместимость с коллективом и т.д.). Специалисты HR-служб упоминают и риски, связанные с поиском сотрудника - неверно составленный текст вакансии может испортить имидж компании, а неквалифицированный кадровик отпугнуть подходящего кандидата (9%).
Компания EY в своём исследовании отметила среди самых серьёзных кадровых рисков недостаток критически важных навыков внутри компании (70%), нарушение политик и процедур (59%), управление преемственностью (56%), управление потоком талантов (52%), разрыв между навыками персонала и потребностями бизнеса (51%).
Согласно данным PwC, 79% российских CEO называют дефицит квалифицированных кадров своим основным бизнес-риском. При этом всё больше российских компаний стремятся взрастить собственного таланта, а не переманить его из компании-конкурента.
"Риски HR сферы многочисленны и входят в ТОП-3 рисков, которые имеют высокую вероятность наступления, - говорит Егор Сафрыгин директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование". – Наш опрос показал, что компании считают главной проблемой нехватку квалифицированных кадров. На рынке наблюдается дефицит некоторых специалистов и перепроизводство других. В этом случае компании вынуждены тщательно искать подходящего человека и делать всё возможное, чтобы удержать его на рабочем месте. Для этого разрабатываются специальные программы мотивации, в которые входит добровольное медицинское страхование, а также возможность обучения и отдыха. "АльфаСтрахование" активно поддерживает своих клиентов, совместно подбирая подходящие программы ДМС".
Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" в партнёрстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter работает с марта 2016 г. Проект ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Его главная задача - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.