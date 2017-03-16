ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО), мировой лидер по объёмам добычи алмазов, сообщает о публикации финансовых результатов по МСФО за 2016 год.

Выручка за 2016 год увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 317,1 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 176,4 млрд рублей, маржа EBITDA составила 56%.

Чистая прибыль продемонстрировала четырёхкратный рост к аналогичному периоду прошлого года и составила 133,5 млрд рублей. Чистый денежный поток увеличился в 3 раза до 111,4 млрд рублей.

«2016 год стал годом активного восстановления алмазного рынка после его спада в 2015 году. Компании удалось продемонстрировать рекордные финансовые показатели и аккумулировать объём чистого денежного потока, достаточный для погашения краткосрочных и среднесрочных обязательств и выплаты дивидендов акционерам», – отметил вице-президент – финансовый директор АК «АЛРОСА» (ПАО) Игорь Куличик.