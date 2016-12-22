АЛРОСА внедряет опытные технологии обогащения алмазов
22.12.2016, 12:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Акционерная компания «АЛРОСА», крупнейшая в мире по объему добычи алмазов, сообщает о внедрении в опытно-промышленную эксплуатацию на обогатительных фабриках №14 и №8 Айхальского горно-обогатительного комбината (ПАО) рентгенографических сепараторов РГС-1М. Устройства производства научно-производственного предприятия «Буревестник» (г. Санкт-Петербург) предназначены для доводки алмазосодержащего концентрата жировой сепарации СЛБ. Их монтаж осуществлен согласно плану технического перевооружения Айхальского ГОК.
Принцип действия сепаратора РГС-1М, состоящего из сортировочной машины (МС) и стойки автоматического управления (САУ), основан на различии поглощения рентгеновского излучения материалами с различной атомной плотностью. Аппарат позволяет выявлять и выделять из потока материала алмазы, независимо от характера их рентгенолюминесценции, слабо люминесцирующие, либо не люминесцирующие вовсе.
Промышленные испытания сепаратора РГС-1М подтвердили возможность его использования для доводки алмазосодержащего концентрата СЛБ крупностью -3,0+1,0 мм. В будущем это позволит получать дополнительный объем слабо и не люминесцирующих алмазов. В настоящий момент ведется оценка уровня прироста алмазной продукции по данному классу.
Принцип действия сепаратора РГС-1М, состоящего из сортировочной машины (МС) и стойки автоматического управления (САУ), основан на различии поглощения рентгеновского излучения материалами с различной атомной плотностью. Аппарат позволяет выявлять и выделять из потока материала алмазы, независимо от характера их рентгенолюминесценции, слабо люминесцирующие, либо не люминесцирующие вовсе.
Промышленные испытания сепаратора РГС-1М подтвердили возможность его использования для доводки алмазосодержащего концентрата СЛБ крупностью -3,0+1,0 мм. В будущем это позволит получать дополнительный объем слабо и не люминесцирующих алмазов. В настоящий момент ведется оценка уровня прироста алмазной продукции по данному классу.