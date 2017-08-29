АО "Атомэнергопром" опубликовало консолидированную финансовую отчетность за 6 месяцев 2017 года
29.08.2017, 21:37
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АО "Атомэнергопром" опубликовало консолидированную промежуточную сокращённую финансовую отчётность Группы по международным стандартам финансовой отчётности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года.
Основные показатели финансовой устойчивости и ликвидности свидетельствуют о стабильном финансовом положении Группы. Консолидированная выручка выросла на 45,8 млрд рублей (на 17%) и составила 319,1 млрд рублей.
Общая совокупная прибыль Группы за первое полугодие 2017 года составила 40,7 млрд рублей, что на 19,2 млрд рублей больше аналогичного показателя за первое полугодие 2016 года. Наиболее значительное влияние на динамику данного показателя оказала стабилизация валютных курсов и, соответственно, отсутствие в первом полугодии 2017 года значительного убытка по курсовым разницам (за первое полугодие 2016 года был отражён убыток по курсовым разницам в сумме 49,3 млрд рублей).
За первое полугодие 2017 года активы Группы существенно не изменились. Задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 73,5 млрд рублей (на 25%).
Основные показатели финансовой устойчивости и ликвидности свидетельствуют о стабильном финансовом положении Группы. Консолидированная выручка выросла на 45,8 млрд рублей (на 17%) и составила 319,1 млрд рублей.
Общая совокупная прибыль Группы за первое полугодие 2017 года составила 40,7 млрд рублей, что на 19,2 млрд рублей больше аналогичного показателя за первое полугодие 2016 года. Наиболее значительное влияние на динамику данного показателя оказала стабилизация валютных курсов и, соответственно, отсутствие в первом полугодии 2017 года значительного убытка по курсовым разницам (за первое полугодие 2016 года был отражён убыток по курсовым разницам в сумме 49,3 млрд рублей).
За первое полугодие 2017 года активы Группы существенно не изменились. Задолженность по кредитам и займам уменьшилась на 73,5 млрд рублей (на 25%).
Источник: Росатом